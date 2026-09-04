Стартовала мелкоузловая сборка автомобилей «Москвич М70»

Собран первый кузов, затем будут испытания и серийное производство

Авто и транспорт

На автомобильном заводе «Москвич» начался новый этап подготовки производства модели «Москвич М70» по технологии мелкоузловой сборки. Сейчас специалисты приступили к сборке первого кузова — инженеры сверяют описанную в документации последовательность действий с фактическим ходом работ на линии и вносят правки.

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Источник изображения: Москвич

После завершения этого этапа планируется обучение операторов, которые будут задействованы в серийном производстве, новым операциям на рабочих местах. Это важный шаг в подготовке предприятия к запуску массовой сборки на конвейере, отметили в пресс-службе автозавода.

Для реализации проекта по мелкоузловой сборке на заводе модернизируют сварочный, окрасочный и сборочный цеха. В сварочном цехе установили более 20 новых роботов, современный стенд для лазерной сварки и более 80 специализированных столов для подварки кузовных элементов. В окрасочном цехе обновили транспортную систему для перемещения кузовов новой модели, а также задействовали более 40 промышленных роботов. После окончания всех работ компания сможет самостоятельно выполнять весь цикл сварки, окраски и сборки кузовов.

Затем начнётся выпуск партии автомобилей «Москвич М70», которая отправится на сертификацию и контрольные испытания. После прохождения внутренних проверок стартует серийное производство модели по технологии мелкоузловой сборки. Напомним, «Москвич М70» вышел на российский рынок весной 2026 года, изначально автомобиль собирали из готовых машинокомплектов, поставляемых из Китая, по методу крупноузловой сборки. Сейчас завод переходит на более глубокую локализацию.

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