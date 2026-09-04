Росатом освоил технологию получения ультрачистого германия — для полупроводниковых детекторов

Ученые института «Гиредмет», входящего в химико-технологический кластер «Росатома», разработали технологию производства особо чистого германия (HPGe) для полупроводниковых детекторов гамма- и рентгеновского излучения. Разработка должна стать основой для полного цикла выпуска таких кристаллов и соответствующего оборудования в России.

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Специалисты института самостоятельно спроектировали и изготовили экспериментальную установку, на которой отработали технологию выращивания монокристаллов германия ультравысокой чистоты — не менее 7N. Это соответствует чистоте 99,99999%: примерно на 10 миллионов атомов германия приходится не более одного атома примеси.

Первые экспериментальные образцы уже получены. По данным «Гиредмета», испытания подтвердили работоспособность методов глубокой очистки и возможность получения кристаллов с характеристиками, необходимыми для детекторов и спектрометров.

Особо чистый германий HPGe используется в высокоточных полупроводниковых детекторах гамма- и рентгеновского излучения. Такие приборы применяются в ядерной физике, медицине, дозиметрии, системах радиационного контроля, а также при мониторинге ядерных материалов и таможенном досмотре.

Помимо детекторной техники, монокристаллы германия востребованы и в инфракрасной оптике. Из них изготавливают линзы, защитные окна и оптические фильтры для приборов, работающих в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне.

Следующим этапом проекта станет переход от лабораторных образцов к опытному производству HPGe-кристаллов для российских производителей спектрометров.