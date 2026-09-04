Первый смартфон Mivi похож на iPhone 16

Mivi официально объявила дату выхода One 5G — смартфон представят 24 сентября. Компания подтвердила использование 5G-чипа Qualcomm Snapdragon, однако точную модель процессора пока не раскрыла. Предполагается, что речь идёт о Snapdragon 4 Gen 2.

На опубликованных изображениях One 5G показан в зелёном корпусе с плоской задней панелью и закруглёнными углами. Основная камера размещена вертикально и получила два крупных круглых модуля, а рядом находится светодиодная вспышка вытянутой формы. О других вариантах расцветки пока ничего не сообщается. Дизайн явно напоминает iPhone 16.

Тем временем в Geekbench появился смартфон Mivi MVNOE с Snapdragon 4 Gen 2, 6 ГБ оперативной памяти и Android 16. В базе также обнаружены версии с 4 и 8 ГБ ОЗУ, но Mivi пока не подтвердила, что эти устройства действительно относятся к One 5G.