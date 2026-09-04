На орбиту вывели «всевидящее око» — новый спутник EOS-05 будет снимать Землю с высоты 36 000 км

Индийская организация космических исследований ISRO успешно запустила ракету GSLV F-17 со спутником EOS-05.

Аппарат был точно выведен на расчётную орбиту, после чего успешно развернул солнечную панель. В ISRO подтвердили, что все системы спутника работают штатно.

EOS-05 стал самым тяжёлым аппаратом, который когда-либо выводила на орбиту ракета GSLV: его масса превышает 2300 кг. В отличие от большинства спутников дистанционного зондирования, работающих на низкой околоземной орбите, новый аппарат разместится примерно в 36 000 км от Земли на геосинхронной орбите, синхронизированной с вращением планеты.

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В ISRO называют EOS-05 «всевидящим оком». Спутник сможет передавать изображения практически в реальном времени и должен помочь Индии в сельском хозяйстве, мониторинге территории и ликвидации последствий стихийных бедствий.