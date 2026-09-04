ИИ доводит до финала: дочитывание книг в «Яндекс Книгах» выросло в 2,5 раза

Использование искусственного интеллекта и персональных рекомендаций помогло «Яндекс Книгам» увеличить глубину потребления контента (дочитывания) в 2,5 раза. Об этом 3 сентября на Московской международной книжной ярмарке рассказал руководитель сервиса Виталий Григораш.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Из 49 млн пользователей «Яндекс Плюса» 7,5 млн ежемесячно обращаются к «Яндекс Книгам». Около 30% аудитории сервиса используют инструменты на базе ИИ.

По данным компании, функция «Ранее в книге» повышает среднюю глубину прослушивания аудиокниг на 8,6 процентного пункта. Для текстовых произведений показатель увеличивается на 3 п.п. Инструмент кратко напоминает содержание уже прочитанных глав после перерыва, не раскрывая дальнейшие события.

«Виртуальный рассказчик» также влияет на вовлеченность. В случае нон-фикшна пользователи с этой функцией дочитывают книги примерно в 1,5 раза чаще, а средний прогресс увеличивается на 15,5 п.п. Для детской литературы прирост составляет 12,2 п.п., для художественной — 1,9 п.п.

В сервисе также тестируется ИИ-компаньон Люмен, который помогает выбирать книги, вспоминать содержание и разбираться в отдельных фрагментах. Кроме того, читатели могут переключаться между текстовым и аудиоформатом, сохраняя прогресс.