В России начались испытания совершенно нового космического корабля «Орёл» — он сможет развивать вторую космическую скорость (40 300 км/ч)

Разработка российского пилотируемого корабля нового поколения «Орёл» вышла на этап автономных комплексных испытаний. Сейчас специалисты готовят аппарат к будущим лётным испытаниям, сообщил ТАСС космонавт-испытатель Марк Серов.

По его словам, уже собираются макеты корабля и экспериментальные установки. Сам Серов вместе с коллегами занимается эргономикой: проектирует работу экипажа, разрабатывает алгоритмы взаимодействия человека с системами аппарата, интерфейсы и компоновку рабочих мест. Основная часть этой работы уже выполнена.

Серов подчеркнул, что разработка продвигается планомерно, однако её результаты и отдельные этапы пока не будут подробно освещаться до достижения конкретных показателей. Он также уточнил, что корабль создаётся для экспедиционных полётов за пределы околоземной орбиты. В числе предполагаемых задач — облёт Луны и экспедиции к астероидам. Для таких миссий аппарат должен обладать возможностью развивать вторую космическую скорость (11,2 км/с или 40 300 км/ч).