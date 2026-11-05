И уже известно, что это за платформы

«В этом году Honor действует по-настоящему жестко». Инсайдер заявил, что Honor 700 станут единственными смартфонами в своем сегменте с мощными платформами Qualcomm 8 серии

Компания Honor готовит к выпуску смартфоны серии Honor 700, премьера которых ожидается в ноябре. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, линейка получит необычное для своего ценового сегмента сочетание SoC Snapdragon 8-й серии: стандартная модель будет работать на Snapdragon 8s Gen 4, а версия Pro — на более мощной Snapdragon 8 Elite Gen 5.

«Серия Honor 700 — единственная в своем сегменте, предлагающая сразу два чипа 8-й серии: в стандартной версии установлен Snapdragon 8s Gen 4, а в модели Pro — Snapdragon 8 Gen 5. Более высокая производительность, увеличенный аккумулятор, перископный объектив, флагманские возможности камеры и дополнительный экран на задней панели для селфи — у такого сочетания характеристик в этом классе просто нет конкурентов, не так ли?! В этом году Honor действует по-настоящему жестко», — написал Digital Chat Station на своей страничке в Weibo.

Скриншот странички Digital Chat Station в соцсети Weibo Источник изображения: ITHome

Официально о серии Honor 700 объявил 3 ноября директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао. Он назвал её новым поколением цифровой линейки компании и отметил три основных направления развития: камеры флагманского уровня, новые возможности искусственного интеллекта и сохранение традиционных преимуществ бренда. Конкретные характеристики смартфонов пока не раскрыты.

По предварительным данным, в серию войдут три модели: Honor 700 Vitality Edition, Honor 700 и Honor 700 Pro. Все они уже сертифицированы китайским регулятором 3C. Ожидается, что стандартная и Pro-версии получат плоские 6,57-дюймовые экраны OLED с разрешением 1,5K и тонкими рамками. Ещё одна особенность — дополнительный экран диагональю около 1,72 дюйма на задней панели, встроенный в область блока камер. На нём можно будет просматривать время, погоду и уведомления, управлять музыкой, а также использовать его в качестве видоискателя при съёмке на основную камеру.

По слухам, все модели оснастят основной камерой с разрешением 200 Мп. Honor 700 Pro дополнительно получит 50-мегапиксельный сенсор в составе модуля с телеобъективом. Максимальная ёмкость аккумулятора в серии может достигнуть 9000 мА·ч. Для Pro-версии также ожидаются беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и обратная беспроводная зарядка.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.