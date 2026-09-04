Первый в мире автомобиль с электрическим обогревом передних боковых стёкол. АвтоВАЗ поставил на конвейер 60 кроссоверов Lada Azimut

До конца года планируется выпустить несколько тысяч новых кроссоверов

АвтоВАЗ провёл очередной этап подготовки Lada Azimut к серийному производству. На опытном производстве в Тольятти уже собрали несколько сотен предсерийных автомобилей, а недавно устроили своеобразный «стресс-тест» — на конвейер одновременно поставили 50–60 Azimut, чтобы проверить сборочные и технологические процессы в условиях, максимально приближенных к полноценному производству.

Точная дата начала серийного выпуска пока не названа, но АвтоВАЗ подтверждает, что производство стартует уже в сентябре. До конца 2026 года с конвейера должны сойти несколько тысяч товарных автомобилей, а в 2027-м выпуск планируется увеличить до нескольких десятков тысяч машин.

На первом этапе Lada Azimut предложат с двумя атмосферными двигателями: 1,6-литровым мощностью 120 л.с. и 1,8-литровым на 135 л.с. Первый будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой, второй — с вариатором. Позже в линейке должен появиться 150-сильный турбомотор в связке с классическим автоматом.

Одной из особенностей модели стал первый в мире электрический обогрев передних боковых стёкол. Стекло для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive.