Нашёл по фото, дождался скидки: Ozon расширяет возможности ИИ-помощника

Пользователь может описать нужный товар, указать бюджет и другие требования

Компания Infinix расширила возможности ИИ-помощника Folax, интегрировав инструменты для поиска товаров на Ozon. Ассистент позволяет подбирать предложения по текстовому описанию и фотографии, сравнивать товары, возвращаться к предыдущим запросам и следить за изменением цен. Для работы не требуется устанавливать отдельное приложение.

Пользователь может описать нужный товар, указать бюджет и другие требования. Folax предложит подходящие варианты, сопоставит их характеристики и объяснит различия. Если название вещи неизвестно, достаточно загрузить её фотографию — помощник найдёт аналогичные предложения на маркетплейсе.

Folax также сохраняет контекст диалога, поэтому выбор можно продолжить позже без повторного описания задачи. Ещё одна возможность — установить желаемую стоимость товара. Ассистент будет отслеживать цену и сообщит, когда она достигнет заданного уровня.

В Ozon отмечают, что интеграция позволяет взаимодействовать с маркетплейсом через сторонние сервисы, не переключаясь между приложениями. По словам Сергея Саияна, руководителя департамента «Поиск, Рекомендации, Реклама» в Ozon Tech, компания развивает инструменты для доступа к ассортименту площадки, который насчитывает 400 млн товаров.