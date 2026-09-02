Впервые в истории в Steam за неделю вышло более 700 новых игр

Прошлая неделя, то есть неделя с 24 по 30 августа включительно, стала первой в истории, когда в Steam за отчётный период было добавлено более 700 новых игр.

Если точнее, то речь сразу о 720 играх, добавленных в базу платформы за неделю. Правда, само собой, как и всегда, большая часть из них — это проекты, о которых почти никто ничего никогда не узнает.

У 530 игр из этого списка за неделю было менее 10 рецензий. Сколько из них не получило ни одной, неизвестно. Но зато десяток игр уже собрал более 1000, так что в списке явно было что-то, что быстро набрало популярность.

Напомним, сегодня мы также оценивали свежую статистику Steam по видеокартам и не только. RTX 3060 остаётся самой популярной.