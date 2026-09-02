NASA не нашло $2 млн для New Horizons: у аппарата могут отключить 2 прибора на подлёте к границе Солнечной системы

Зонд полностью исправен и способен работать до 2050 года, но уже 2 года не выделяются деньги на инженеров и миссию — научной группе придётся отключить приборы уже в октябре

В октябре NASA может отключить 2 научных прибора на космическом аппарате New Horizons из-за отсутствия финансирования. Зонд находится в исправном состоянии, оба инструмента продолжают работать. Проблема в том, что уже 2 финансовых года NASA не выделяет необходимые $2 млн в год на их поддержку — эти деньги нужны в том числе для оплаты работы инженеров и учёных, которые получают, обрабатывают и анализируют данные.

Отключению подлежат приборы, изучающие частицы солнечного ветра: PEPSSI регистрирует энергичные частицы, а SWAP измеряет частицы самого солнечного ветра с меньшими энергиями. Эти данные позволяют изучать влияние Солнца на пространство далеко за орбитой Плутона. Особенно ценны измерения ионов подхвата — нейтральных атомов межзвёздного пространства, которые после ионизации захватываются солнечным ветром. Они отбирают у солнечного ветра энергию и влияют на процессы в области, где его поток резко замедляется.

Источник изображения: Joseph Olmsted / STScI, NASA

Сейчас New Horizons находится в 66 раз дальше от Солнца, чем Земля, и уже вдвое дальше Плутона. В ближайшие годы аппарат может достичь ударной волны, где сверхзвуковой поток солнечного ветра резко тормозится, а затем продолжить путь к гелиопаузе — границе области пространства, которую формирует солнечный ветер. New Horizons движется по другому направлению, чем «Вояджеры», поэтому его измерения позволят получить данные об отдалённых областях Солнечной системы, которых у старых аппаратов нет.

Самое негативное последствие возможного отключения в том, что вернуть эти приборы к работе позже может оказаться бессмысленно. Если их выключить сейчас, а через несколько лет NASA понадобится наблюдение в новой области пространства, то упущенные измерения уже нельзя будет восстановить.

При этом сам New Horizons способен работать примерно до 2050 года и потенциально может продолжить исследования вплоть до выхода через гелиопаузу в межзвёздное пространство.

Проблема возникла из-за распределения финансирования внутри NASA. Основные расходы на миссию — около $10 млн в год — покрывает подразделение планетологии, а ещё $2 млн ежегодно должно поступать из бюджета гелиофизики. Это финансирование выделялось в течение нескольких лет, но не поступило в 2025 и 2026 финансовых годах. Научная группа New Horizons заявила о проблеме публично после того, как не смогла решить её внутри NASA.

Ситуация ещё может измениться: администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что агентство «разбирается с вопросом». Он отметил, что основные средства уже были вложены в создание New Horizons, поэтому NASA должно быть заинтересовано в получении максимальной научной отдачи от аппарата при сравнительно небольших текущих расходах. Пока что официального решения о сохранении финансирования приборов нет.