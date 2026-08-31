Samsung готовит One UI 9 для Galaxy A35 и A56

Следующее крупное обновление на базе Android 17 уже тестируют на серверах Samsung, а для Galaxy A56 в Индии даже появился специальный раздел бета-программы

Samsung собирается расширить программу тестирования One UI 9 на популярные смартфоны среднего класса. Бета-версии прошивки для Galaxy A35 и Galaxy A56 уже заметили на тестовых серверах компании в Южной Корее.

Для Galaxy A35 обнаружена сборка A356NKSUAZZH5, а для Galaxy A56 — A566SKSU9ZZHH. Кроме того, Samsung создала на форуме Samsung Community в Индии отдельный раздел, посвящённый бета-тестированию One UI 9 для Galaxy A56. Всё это указывает на подготовку публичного тестирования, хотя официальные сроки пока не объявлены.

Сейчас One UI 9 на базе Android 17 официально доступна лишь на нескольких новых устройствах, включая Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8 и Galaxy S26 FE. Флагманы Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra уже получили семь бета-обновлений и, вероятно, вскоре перейдут на стабильную версию.