iPhone 18 Pro Max достались инсайдеру за 10 дней до премьеры: он показал запечатанные коробки

Известный инсайдер Majin Bu опубликовал фотографии двух запечатанных iPhone 18 Pro Max, которые, как утверждается, удалось получить почти за десять дней до официального запуска.

На снимках устройства представлены в тёмно-красном и голубом цветах, рядом лежит фирменный пакет Apple. Впрочем, автор заявил, что не будет вскрывать коробки до официального анонса.

Если фотографии настоящие, они могут подтвердить сразу два цвета, о которых уже несколько месяцев ходят слухи. Речь идёт о насыщенном оттенке Dark Cherry и светло-голубом варианте. Утечки действительно неоднократно указывали на появление этих цветов в линейке iPhone 18 Pro.

Другой источник опубликовал видео, на котором показан смартфон в новом голубом цвете, но возможно, это просто макет.

Официальная презентация iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается 9 сентября.

Информатор Majin Bu ранее раскрыл точные данные об iPad mini, цветах iPhone 12, браке в iPhone 15, а также опубликовал точные фото макетов iPhone 16 и iPhone 17.