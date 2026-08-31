Huawei Mate XT 2 получил не только радикально новый дизайн, но и версию для богатых с 2 ТБ флеш-памяти и приватным экраном

Инсайдер Ice Universe раскрыл новые подробности о Huawei Mate XT 2 Ultimate Design — необычном смартфоне с тройным складыванием. Самой престижной версией устройства станет вариант в цвете Jin Purple, который позиционируется как премиальная модификация.

Эта конфигурация получит 16 ГБ оперативной памяти и флеш-память объёмом 2 ТБ. Кроме того, смартфон оснастят специальным экраном с защитой от посторонних взглядов, благодаря которому содержимое дисплея будет сложнее рассмотреть людям, находящимся сбоку.

Всего для Huawei Mate XT 2 заявлены три цветовых варианта: Xuan Black, Hao White и Jin Purple. Однако последний будет доступен только для наиболее дорогой конфигурации с максимальным объёмом памяти и приватным экраном.