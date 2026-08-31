Замена экрана iPhone Fold будет стоить $1155, по оценке iCorrect

Ремонт первого складного iPhone может оказаться одним из самых дорогих среди смартфонов Apple. По оценке основателя британского сервиса iCorrect Рики Панесара, замена внутреннего складного дисплея iPhone Fold будет стоить около £850, или примерно $1155, а возможно, и больше.

Для сравнения, аналогичный ремонт Samsung Galaxy Z Fold 8 обходится примерно в £594. У предыдущего Galaxy Z Fold 7 стоимость составляла £569. При этом Samsung использует собственные дисплейные панели Samsung Display, благодаря чему комплектующие проще и дешевле получать для ремонта.

В случае Apple ситуация сложнее. Компания также планирует использовать панели Samsung Display, но дополнит их собственным 3D-печатным шарниром, который пока не имеет истории массовой эксплуатации и ремонта.

Высокая стоимость будет связана с конструкцией складного экрана и сложным механизмом шарнира. Независимым мастерским также придётся осваивать новую технологию практически с нуля, что может дополнительно увеличить цену работ.

Если прогноз подтвердится, iPhone Fold установит новый неприятный рекорд Apple по стоимости ремонта портативного устройства.