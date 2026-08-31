Слишком тонкий? Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra оказался первым в истории складным Samsung, который не прошёл проверку JerryRigEverything

Galaxy Z Fold 8 Ultra не смог повторить результат обычного Galaxy Z Fold 8 в знаменитом тесте на прочность JerryRigEverything. Мы уже вскользь упоминали об этом, однако теперь появились детали.

Предыдущие складные смартфоны Samsung с большими экранами, включая первое поколение Galaxy Fold, проходили подобные испытания без критических повреждений.

Во время проверки Z Fold 8 Ultra сначала без проблем выдержал обратный изгиб в раскрытом состоянии. Однако при повторной попытке с большей силой корпус заметно прогнулся, а внутренний складной экран сначала начал мерцать, после чего полностью погас и перестал работать.

Причиной могло стать повреждение гибкого шлейфа дисплея, сенсора определения положения смартфона или чрезмерная нагрузка на ультратонкую конструкцию экрана и шарнир. В раскрытом состоянии толщина устройства составляет всего 4,1 мм, поэтому стремление Samsung сделать его максимально тонким могло сказаться на запасе прочности.

При этом обычный Galaxy Z Fold 8 аналогичный изгиб пережил без серьёзных последствий. Samsung заявляла об усиленной конструкции Ultra, включая рамку Armor Aluminum, стекло Gorilla Glass Ceramic 3, новую конструкцию Armor FlexHinge и два титановых слоя под складным экраном.

Ремонт тоже способен неприятно удивить: замена внутреннего дисплейного модуля в США стоит $639, тогда как внешний экран обойдётся в $149.