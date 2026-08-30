Huawei выводит HarmonyOS на мировой рынок

В скором времени стартует бета-тест в разных странах и регионах

Мобильные телефоны

28 и 29 августа компания Huawei провела масштабную конференцию HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026, посвященную теме «Новые интеллектуальные связи, новое будущее».

В ходе мероприятия вице-председатель и сменяющий друг друга председатель совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь заявил, что Huawei наконец-то всерьез задумалась о глобальном расширении HarmonyOS.  Компания в скором времени проведет пилотные программы HarmonyOS в отдельных странах и регионах.

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Источник изображения: huaweicentral

В случае успеха в этом процессе компания сосредоточится на более масштабной разработке HarmonyOS для потребителей по всему миру. Этот шаг сделает собственную операционную систему компании новой альтернативой Android и iOS.

Сюй добавил, что если этот шаг окажется успешным, HarmonyOS получит возможность выйти на мировой рынок и закрепиться на нем. 

Huawei заявила, что операционная система HarmonyOS 6 к концу 2026 года будет установлена более чем на 100 млн устройств.

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