Huawei выводит HarmonyOS на мировой рынок

В скором времени стартует бета-тест в разных странах и регионах

28 и 29 августа компания Huawei провела масштабную конференцию HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026, посвященную теме «Новые интеллектуальные связи, новое будущее».

В ходе мероприятия вице-председатель и сменяющий друг друга председатель совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь заявил, что Huawei наконец-то всерьез задумалась о глобальном расширении HarmonyOS. Компания в скором времени проведет пилотные программы HarmonyOS в отдельных странах и регионах.

В случае успеха в этом процессе компания сосредоточится на более масштабной разработке HarmonyOS для потребителей по всему миру. Этот шаг сделает собственную операционную систему компании новой альтернативой Android и iOS.

Сюй добавил, что если этот шаг окажется успешным, HarmonyOS получит возможность выйти на мировой рынок и закрепиться на нем.

Huawei заявила, что операционная система HarmonyOS 6 к концу 2026 года будет установлена более чем на 100 млн устройств.