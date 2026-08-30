Немецкий модульный мини-ПК, похожий на внешний аккумулятор. Представлен MNT Station

Немецкая компания MNT Research запустила на платформе Crowd Supply краудфандинговую кампанию мини-ПК MNT Station.

Устройство заключено в алюминиевый корпус объемом всего 0,96 л, изготовленный на ЧПУ. Его размеры составляют 279×133×26 мм, масса — 680 г. Компьютер можно устанавливать горизонтально или вертикально, а также крепить к мониторам и другим конструкциям VESA.

Главная особенность MNT Station — модульная конструкция. Пользователи могут выбрать модули Raspberry Pi CM4, NXP LS1028A или Rockchip RK3588 V2. Последний вариант оснащается 8-ядерным чипом с четырьмя Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55 на частоте до 2,4 ГГц, графикой Mali-G610 MP4 и до 32 ГБ оперативной памяти. Среднее энергопотребление составляет около 20 Вт, а охлаждение полностью пассивное.

Набор интерфейсов включает три USB-A, USB-C с поддержкой питания, полноразмерный HDMI, гигабитный Ethernet, аудиоразъем 3,5 мм и слот SD. Внутри предусмотрены Mini PCIe и M.2 Key M с поддержкой до четырех линий PCIe 3.0 для NVMe-накопителя.

Благодаря компактным размерам, низкому энергопотреблению и бесшумной работе MNT Station можно использовать как настольный компьютер, домашний сервер, маршрутизатор или компактную мультимедийную систему.