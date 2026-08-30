Настоящий компактный смартфон с экраном 4,7 дюйма, экраном 90 Гц и камерой 64 Мп. Смартфон BlueFox Aura A1 поступил в продажу в Китае

За автономность отвечает аккумулятор на 3500 мАч с зарядкой 18 Вт

Компания Bluefox выпустила Aura A1 — необычный смартфон для тех, кто предпочитает компактные устройства.

Новинка получила 4,7-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Смартфон весит около 150 г, а его корпус с матовой стеклянной задней крышкой доступен в белом, черном и розовом цветах.

В основе Aura A1 лежит восьмиядерный MediaTek Helio G100, которому доступны 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2. Также предусмотрен слот для карт TF объемом до 2 ТБ.

За автономность отвечает аккумулятор на 3500 мАч с зарядкой 18 Вт, а охлаждение обеспечивает испарительная камера площадью 1900 мм². Основная камера получила 64-мегапиксельный сенсор OV64B40, фронтальная — 16 Мп.

Смартфон работает на FoxOS на базе Android 16 и оптимизирован для управления одной рукой. Среди функций — Dynamic Island, одновременный запуск двух приложений, запись звонков сторонними приложениями, NFC, ИК-излучатель и боковой сканер отпечатков. Кроме того, на корпусе установлена физическая смарт-кнопка для быстрого запуска приложений и отдельных функций.

Версия 8+128 ГБ стоит 1399 юаней, а 12+256 ГБ — 1699 юаней.