Представлен российский беспилотный катер «Вектор»

Российские разработчики представили многоцелевой безэкипажный катер «Вектор», ходовые испытания которого начались в Санкт-Петербурге. Разработчики проверяют его управляемость, способность распознавать препятствия и работу основных систем в присутствии потенциального заказчика.

«Вектор» создали НПП «ЭЛВО», команда «Аква-Волга» и «Кольская верфь». Главная цель проекта — довести катер до полностью автономной работы. Предполагается, что он сможет выполнять задачи круглосуточно даже при отсутствии связи и спутниковой навигации.

Катер рассчитан на патрулирование объектов, промеры глубин, контроль состояния гидротехнических сооружений, перевозку грузов и ретрансляцию связи. Также его планируют использовать для обеспечения беспилотников и необитаемых подводных аппаратов.

«Вектор» получил развитую систему сенсоров для навигации и предотвращения столкновений, а также собственную причальную и зарядную инфраструктуру. В дальнейшем разработчики намерены создать семейство автономных катеров длиной от 4 до 12 м, включая 12-метровую версию на подводных крыльях.

«Вектор» адаптирован к жестким климатическим условиям. Судно выполняет задачи при температуре от –20 до +60 °С, порывах ветра до 12 м/с и волнении моря до 1,8 м.

Для катера предусмотрены три варианта силовой установки, включая полностью электрическую, гибридную и версию с ДВС.