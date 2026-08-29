Представлен настольный ПК MSI Dark Knight Codex с Ryzen Zen 2 и RTX 5060 по цене от $620

MSI представила Dark Knight Codex в конфигурациях с видеокартами AMD Radeon RX 6500 XT и NVIDIA GeForce RTX 5060.

Первая модель сейчас стоит 5299 юаней, а стартовая цена составляла 4199 юаней — около $620. Топовая версия предлагается за 6666 юаней.

Обе системы получили процессор AMD Ryzen R7-4700LE на архитектуре Zen 2 с 8 ядрами и 16 потоками, частотой до 4,2 ГГц и TDP 65 Вт. Компьютеры также оснащены 16 ГБ DDR4 и SSD NVMe M.2 на 512 ГБ.

За охлаждение отвечает башенный кулер с четырьмя тепловыми трубками и двумя ARGB-вентиляторами. Корпус формата MATX выполнен из стали SECC толщиной 0,6 мм и рассчитан на улучшенную циркуляцию воздуха. Предусмотрен съемный пылевой фильтр.