NASA признала: США не смогут вернуться на Луну без SpaceX и Blue Origin

Айзекман заявил, что без частных компаний американская лунная программа просто не справится

Глава NASA Джаред Айзекман фактически признал зависимость США от частного космического сектора в лунной гонке. По его словам, NASA самостоятельно не сможет высадить астронавтов на Луне.

Государственное агентство отвечает за ракету SLS и корабль Orion для миссии «Артемида-3», однако ключевые элементы программы создают частные компании.

Мы не сможем сделать [это] без них. NASA, безусловно, занимается своей частью [программы]. Команды специалистов NASA работают круглосуточно: собирают ракету-носитель SLS для миссии "Артемида-3", готовят космический корабль "Орион". Но нам нужны партнеры, которые делают нам скафандры, это Axiom Space. Нам нужны партнеры, которые строят посадочный модуль, это компания Илона Маска SpaceX и компания Джеффа Безоса Blue Origin. Джаред Айзекман

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На вопрос о том, кто из двух компаний быстрее продвигается в создании посадочного модуля, Айзекман не стал выбирать победителя. Он отметил, что обе компании активно работают над проектами и проводят большое количество испытательных запусков.

NASA рассчитывает запустить «Артемиду-3» в 2027 году, а уже в 2028-м провести «Артемиду-4», в рамках которой американские астронавты должны вновь высадиться на поверхности Луны.