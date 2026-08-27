Представлена новая умная колонка «СберБум 2.0»

«Сбер» представил новую колонку «СберБум 2.0», которая обеспечивает доступ к музыке и персональным сценариям умного дома даже без интернета. Новинка, по словам разработчиков, предлагает более естественное общение, похожее на живой разговор. Доступны три голоса (один мужской и два женских) и три стиля общения: деловой, нейтральный и дружелюбный. Также появилась возможность уточнять контекст запроса и добавлять новые данные, «перебивая» колонку и не произнося её имя.

Умная колонка «СберБум 2.0» Источник изображения: «Сбер»

Благодаря интеграции сенсора движения устройство не просто ждёт команд пользователя, а само проявляет инициативу, отмечают создатели умной колонки. При настройке персональных сценариев с «ГигаЧат» колонка видит приближение пользователя и запускает нужное действие: напоминание, включает свет в прихожей при возвращении домой или выключает освещение по всему дому, если движения нет.

Умная колонка «СберБум 2.0» Источник изображения: «Сбер»

«СберБум 2.0» наряду с Zigbee поддерживает протокол Matter over Wi-Fi. Теперь к колонке можно подключать устройства, которые работают по этому протоколу — от ламп и розеток до датчиков и реле. Кроме того, сценарии с Matter-устройствами могут работать без интернета. Дополнительно в «СберБум 2.0» есть возможность управлять умными устройствами голосом даже в офлайн-режиме.

Колонка «СберБум 2.0» оснащена басовым динамиком мощностью 50 Вт и ещё двумя динамиками для эффекта стереозвука. За распознавание голосовых команд отвечают четыре микрофона. Также появилась возможность прослушивания музыки без подключения к интернету: доступно скачивание более 200 треков из музыкальной библиотеки, которые можно воспроизводить в офлайн-режиме, управляя голосом.

Устройство оснащено монохромным LED-дисплеем и LED-RGB-кольцом. На экране по запросу пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике, также колонка умеет «выражать эмоции» с помощью анимациий. Умная колонка «СберБум 2.0» уже доступна для предзаказа по цене 22 тысячи рублей. С 15 сентября 2026 продажи начнутся на маркетплейсах и в розничных сетях.