Более 10 миллионов пользователей iPhone и iPad добавили веб-версию Max на главный экран

В августе количество пользователей в Max превысило 130 миллионов

Более половины активных пользователей Max на устройствах Apple подключили уведомления. Как рассказали в пресс-службе компании, свыше 10 млн владельцев iPhone и iPad добавили веб-версию мессенджера на главный экран своих устройств.

Такая версия позволяет получать оповещения о новых сообщениях и звонках, а также пользоваться последними обновлениями сервиса. Среди них — публичные каналы, истории и возможность комментировать публикации.

Чтобы добавить Max на экран «Домой», нужно открыть в Safari сайт web.max.ru, нажать кнопку «Поделиться», выбрать «Показать больше», затем «Добавить на экран «Домой» и подтвердить действие. После появления значка потребуется войти в аккаунт и разрешить отправку уведомлений.

При нажатии на уведомление iPhone откроет установленное приложение Max. Если оно отсутствует, система перейдет в веб-версию мессенджера.

По данным компании, в августе 2026 года аудитория Max превысила 130 млн пользователей. В сервисе доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передача крупных файлов и денежные переводы. Также развиваются информационные каналы, мини-приложения и чат-боты.