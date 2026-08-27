Российский внедорожник с рамой, 8-ступенчатым «автоматом» и честным полным приводом. Sollers ST8 с 2,0-литровым бензиновым мотором оценили в 3,2 млн рублей

Sollers начала продажи новой версии пикапа ST8 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель развивает 224 л.с. и 390 Н·м крутящего момента. Трансмиссия включает подключаемый полный привод с электронным управлением, раздаточную коробку с понижающей передачей и блокировку заднего дифференциала. Дорожный просвет — т 210 мм.

Новая модификация стала самым дорогим вариантом ST8. Она примерно на 300 тыс. рублей дороже версии с атмосферным бензиновым двигателем объёмом 2,4 литра и на 180 тыс. рублей превосходит по цене дизельный вариант.

Базовая комплектация Luxe за 3,2 млн рублей включает светодиодную оптику, 18-дюймовые колёса, электропривод и подогрев наружных зеркал, подогрев передних кресел и климат-контроль, 7-дюймовую цифровую панель приборов и медиасистему с экраном 10,4 дюйма, аудиосистему с 6 динамиками и камеру заднего вида. В топовой версии за 3,3 млн рублей есть люк с электроприводом, система кругового обзора и функция автоматического складывания боковых зеркал.