В смартфоны Google Pixel добавили функцию против укачивания

Google начала поэтапно распространять на смартфоны Pixel под управлением Android 17 функцию Motion Assist, призванную уменьшить дискомфорт от укачивания при использовании телефона в движущемся транспорте.

Функция может автоматически активироваться, когда смартфон определяет, что пользователь находится в движущемся автомобиле или другом транспорте. При желании Motion Assist можно добавить в меню быстрых настроек и включать или отключать вручную.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Google также предусмотрела персонализацию: пользователь сможет менять цвет, форму и прозрачность элементов интерфейса, связанных с функцией.

Функция Motion Assist использует системный API, поэтому ее элементы могут отображаться не только в отдельных приложениях, но и в системных интерфейсах Pixel — настройках, строке состояния, центре уведомлений и на экране блокировки.