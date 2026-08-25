8,5 кг, 1,3 м, 11 000 лм и почти без бликов. Представлена лампа-торшер Xiaomi

Она уже поступила в продажу в Китае

Компания Xiaomi представила вертикальную лампу Mijia Vertical Study Lamp 2C. Устройство получило два источника света с суммарным световым потоком 11 000 лм и рассчитано на освещение помещений площадью до 14 м². Цена новинки составляет 1199 юаней, а с учетом субсидий она может снизиться до 999,6 юаня.

Лампа весит около 8,5 кг, а толщина ее корпуса составляет всего 28 мм. Светоизлучающая панель длиной 80 см расположена примерно на высоте 1,3 м.

В конструкции используются два источника света: верхний мощностью 8000 лм и нижний на 3000 лм. Они работают в соотношении яркости 8:3. Лампа поддерживает цветовую температуру 4000K, индекс цветопередачи Ra98 и показатель GFC более 0,985. Производитель также заявляет соответствие стандарту RG0 по безопасности синего света и низкий уровень бликов UGR < 13.

Для управления предусмотрены сенсорные кнопки на верхней части стойки, а конструкция защищена от опрокидывания при наклоне до 11°.