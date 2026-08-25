Погорячились с мечтами: производитель пылесосов Dreame отменил «ракетный» суперкар с разгоном до 100 км/ч за 0,9 с и вышел из автомобильного бизнеса

Компания Dreame Technology, известная роботами-пылесосами и бытовой техникой, свернула автомобильный бизнес и ликвидирует проект Starry Sky. Еще в апреле компания громко представила в Сан-Франциско суперкар Nebula Next 01 Jet Edition, получивший неофициальное название Rocket Car.

Dreame заявляла для него разгон до 100 км/ч за 0,9 секунды, твердотельную серную батарею с плотностью энергии свыше 450 Вт·ч/кг, запас хода более 550 км по CLTC и силовую установку с максимальной тягой 100 кН.

Однако до серийного производства дело не дошло. По данным китайских СМИ и бывших сотрудников, на пике в автомобильном подразделении работали около 1000 человек, но с мая начались массовые сокращения. Сейчас осталось лишь несколько десятков сотрудников, занимающихся ликвидацией бизнеса, расчетами с поставщиками и юридическими процедурами.

Бывшие сотрудники также утверждают, что показанный на CES суперкар изначально не имел полноценного шасси и перемещался дистанционно. А Rocket Car якобы приобрели у шанхайской компании по производству макетов за несколько миллионов юаней, после чего доработали для демонстраций.

По словам источников, проект в значительной степени был ориентирован на маркетинг и привлечение инвестиций, а не на создание серийного автомобиля. В итоге амбициозный проект Dreame, обещавший суперкар с характеристиками, сравнимыми с фантастикой, оказался закрыт.

Ранее мы сообщали об амбициозных планах Dreame в автомобильной отрасли, а также подробно рассказывали о представленном в апреле суперкаре Nebula Next 01 Jet Edition с заявленным разгоном до 100 км/ч за 0,9 с.