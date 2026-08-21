Представлен игровой ПК MSI с Core Ultra 7 230H и RTX 5060

Компьютер оснащен 16 ГБ DDR4 и SSD NVMe M.2 на 512 ГБ

MSI расширила линейку настольных компьютеров MAG новой конфигурацией на базе процессора Intel Core Ultra 7 230H и видеокарты GeForce RTX 5060. В Китае система предлагается за 7799 юаней.

Процессор получил 10 ядер и 16 потоков, максимальная частота достигает 5,2 ГГц, объем кэш-памяти составляет 24 МБ. За охлаждение отвечает башенный кулер с четырьмя тепловыми трубками и двумя вентиляторами с ARGB-подсветкой.

Компьютер оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD NVMe M.2 на 512 ГБ. Также предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и проводной сетевой адаптер 5G.

За питание отвечает блок мощностью 650 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold.