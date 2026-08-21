Зарядная станция на 300 Вт с большим экраном и удаленным управлением. Новинка Ugreen уже поступила в продажу в Китае

Устройство получило восемь портов

Корпуса, системы питания и охлаждения

Настольная зарядная станция Ugreen мощностью 300 Вт поступила в продажу в Китае за 799 юаней. Устройство получило восемь портов: шесть USB-C, один USB-A и один DC.

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Источник изображения: Ugreen/ithome

Максимальная мощность DC-выхода составляет 240 Вт, а три основных порта USB-C способны выдавать до 140 Вт каждый. Зарядная станция поддерживает PD3.1, QC, SCP, AFC, PPS, BC1.2, Apple 5V/2.4A и UFCS.

Для контроля параметров предусмотрен 3,02-дюймовый дисплей, на котором отображаются мощность, напряжение, ток и температура. Пользователь может менять заставку, яркость и время отключения экрана.

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Источник изображения: Ugreen/ithome

Станция также подключается к приложению Ugreen Smart Connect. Через него можно удаленно управлять мощностью портов, выбирать режим зарядки и протокол, а также включать и выключать устройство.

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