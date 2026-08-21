Портативный Wi-Fi в кармане на 8 часов и 32 устройства, со съёмным аккумулятором. Представлен мобильный роутер ZTE U25

ZTE представила компактный 5G-роутер за 179 юаней с Wi-Fi 6

Компания ZTE выпустила портативный Wi-Fi-роутер U25 с поддержкой 5G RedCap и Wi-Fi 6. Устройство предлагается в белом и черном корпусах по цене 179 юаней.

Главная особенность новинки — поддержка 5G RedCap. По сравнению с обычным 5G технология позволяет снизить энергопотребление на 10–20%, а относительно 4G обеспечивает теоретический прирост скорости загрузки примерно на 50% и снижение задержки примерно на 70%. Максимальная скорость загрузки заявлена на уровне 226 Мбит/с, выгрузки — 120 Мбит/с.

Роутер поддерживает Wi-Fi 6 в диапазоне 2,4 ГГц и позволяет подключать до 32 устройств одновременно. За автономность отвечает съемный аккумулятор на 3050 мА•ч, обеспечивающий до 8 часов работы.

Габариты устройства составляют 108 х 59,8 х 18,9 мм, масса — 121 г. Версия с SIM-картой позволяет установить одну nano-SIM и быстро переключаться между сетями через приложение ZTE.