Google закручивает гайки для слишком «прожорливых» приложений под Android

При превышении установленных лимитов система может замедлить работу программы или принудительно закрыть ее

Компания Google расширяет механизм ограничения потребления памяти приложениями в Android 17. Изначально подход внедрён на смартфонах Pixel, в течение следующего года он должен появиться на большем числе устройств разных производителей с объемом ОЗУ от 4 до более чем 16 ГБ.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Если приложение расходует слишком много памяти, Android сможет сначала перенести часть его данных в сжатую область zRAM. Это позволит продолжить работу программы, хотя ее отклик может замедлиться из-за дополнительной нагрузки на процессор. При дальнейшем превышении установленного лимита система сможет принудительно закрыть приложение.

Google рассчитывает таким образом снизить влияние отдельных ресурсоемких программ на общую скорость работы смартфона. Изменения должны быть заметны прежде всего при одновременном запуске нескольких приложений, играх и выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом.

Разработчикам рекомендуют адаптировать приложения под новые ограничения. Для этого Google предоставляет инструменты, помогающие выявлять чрезмерное потребление памяти. Если программа укладывается в установленные пределы, пользователь, скорее всего, не заметит изменений. При отсутствии оптимизации приложения, которым требуется много ОЗУ, могут работать медленнее или чаще закрываться.