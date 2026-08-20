Автономный Wi-Fi в кармане на 12 часов и 16 устройств: представлен мобильный роутер ZTE U30 Standard Edition

ZTE представила в Китае портативный Wi-Fi-роутер U30 Standard Edition. Новинка получила сразу девять всенаправленных антенн, поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 6, NFC и встроенный аккумулятор на 5000 мА·ч. Стоимость устройства составляет 489 юаней — примерно 70 долларов.

Одной из главных особенностей ZTE U30 стала антенная система. В корпусе размещена матрица из девяти всенаправленных антенн с охватом 360 градусов. Также поддерживается технология 2×2 MIMO, предназначенная для повышения стабильности и пропускной способности беспроводного соединения.

Роутер работает с Wi-Fi 6 одновременно в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. К нему можно подключить до 16 устройств.

Для быстрого подключения предусмотрен NFC: совместимое устройство достаточно поднести к роутеру, чтобы упростить процесс соединения с беспроводной сетью. Управлять подключенными гаджетами и настройками можно через приложение ZTE Smart Life.

Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы в типичных условиях. Для подзарядки поддерживается проводное питание мощностью до 18 Вт.

Размеры ZTE U30 составляют 149 × 69,8 × 12,5 мм при массе около 171 грамма. Покупателям предложены два варианта оформления — серебристом и зеленом.