Фитнес-браслет с регистрацией ЭКГ и акселерометром Bosch — всего 70 долларов. Представлен Rogbid Loop V

Алюминиевый корпус и до 10 дней автономности в обычном режиме работы

Rogbid представила Loop V — новый фитнес-браслет. Новинка лишена экрана, но при этом поддерживает мониторинг ЭКГ. Цена составляет 70 долларов.

Для мониторинга ряда показателей используется оптический датчик PPG RA2325 и шестиосевой акселерометр Bosch 270. Последний, в частности, позволяет фиксировать резкие движения, которые система может интерпретировать как падение пользователя.

Браслет также отслеживает температуру тела и сон, разделяя его на четыре стадии и формируя рекомендации по времени отхода ко сну. Предусмотрены функции отслеживания менструального цикла и другие стандартные инструменты мониторинга активности.

Встроенный аккумулятор емкостью 220 мА·ч обеспечивает до 10 дней автономости в обычном режиме использования. При интенсивной эксплуатации автономность составляет 5–7 дней, а в режиме ожидания устройство может проработать до 30 дней.

Корпус Loop V изготовлен из алюминиевого сплава, ремешок — нейлоновый. Водозащита соответствует уровню 3 ATM. Для синхронизации требуется смартфон с iOS 13 или новее либо Android 8.0 и более поздней версией.