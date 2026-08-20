«Робокопы» появились на улицах Китая

Он не похож на «Робокопа» из фильма 1987 года

В китайском Ханчжоу начали использовать человекоподобных роботов T2 для регулирования дорожного движения. Роботы высотой 1,88 м и массой 98 кг разработала местная компания Supcon Information.

Роботы оснащены камерами, радарами и бортовыми вычислительными системами. Они способны распознавать велосипедистов без шлемов, электровелосипеды с пассажирами, автомобили, пересекающие стоп-линию, и пешеходов, переходящих дорогу на красный свет.

В отличие от настоящих полицейских и «Робокопа» из фильма 1987 года, T2 не могут задерживать нарушителей. Вместо этого они предупреждают их, отвечают на вопросы о правилах дорожного движения, парковке и маршрутах, а при необходимости позволяют связаться с полицией.

Семисуставные манипуляторы робота повторяют стандартные жесты регулировщиков и синхронизируются со светофорами. При этом вместо ног T2 использует колёсную платформу.

С мая Supcon Information разместила в Ханчжоу 15 таких роботов. По данным компании, они уже сделали более 170 000 предупреждений, а количество случаев езды без шлема и пересечения стоп-линий сократилось более чем на 40% в месяц.