RuStore становится главным магазином приложений в России: эксклюзивная аудитория выросла почти в полтора раза

В каталоге представлено более 110 000 игр и приложений

В июле 2026 года месячная аудитория RuStore достигла 68,4 млн пользователей. По данным Mediascope, за год на 47% увеличилась доля тех, кто использует российский магазин как единственный источник установки приложений. Об этом сообщила пресс-служба RuStore.

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За первое полугодие число разработчиков с опубликованными продуктами в RuStore выросло вдвое — до 30 тысяч. Каталог площадки насчитывает более 110 тысяч приложений и игр российских и зарубежных компаний.

Одновременно заметно увеличились финансовые показатели сервиса. Выручка RuStore за январь — июнь 2026 года оказалась в 2,3 раза выше результата за аналогичный период прошлого года. В компании связывают рост в том числе с расширением рекламных инструментов для разработчиков.

По словам руководителя RuStore Дмитрия Панкрушева, пользователи все чаще обращаются к площадке для установки и обновления программ, а разработчики активнее размещают здесь свои приложения и используют доступные способы продвижения.

Онлайн-магазин RuStore работает с приложениями для Android, HarmonyOS и ОС «Аврора». В каталоге представлено более 110 000 игр и приложений от разработчиков из 70 стран.