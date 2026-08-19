10 лет назад AMD впервые показала, как её архитектура Zen первого поколения превосходит процессоры Intel

10 лет назад компания AMD впервые показала, как её первый процессор на архитектуре Zen превосходит чип от Intel. Фактически с этого началась история семейств Ryzen и Epyc, которые позволили AMD за эти годы заметно потеснить Intel на рынке и кратно нарастить свои доходы.

Та теперь уже историческая презентация состоялась 18 августа 2016 года. Тогда AMD показала инженерный образец процессора Summit Ridge с 8 ядрами и 16 потоками. Она раскрыла подробности об архитектуре, рассказала об огромном преимуществе над прошлыми продуктами компании, а заодно продемонстрировала преимущество над процессором Intel Broadwell-E.

Фото AMD через 3DCenter

Тогда же AMD показала 32-ядерный CPU Naples, который стал позже частью первой линейки семейства Epyc, а линейка Summit Ridge появилась в виде моделей Ryzen 1000.

Сейчас AMD готовится к запуску Ryzen 10 000 (название предположительное и может быть совершенно иным).

С нашим обзором Ryzen первого поколения можно ознакомиться по этой ссылке.