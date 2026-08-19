Первая клавиатура, которая позволяет использовать как механические, так и магнитные переключатели. Keychron запустила V6 Ultra Hybrid на Kickstarter
от 152 долларов
Компания Keychron запустила сбор средств на гибридную клавиатуру V6 Ultra Hybrid на платформе Kickstarter. Эта модель, которая позволяет использовать на выбор как механические, так и магнитные переключатели.
Новинка Keychron совместима как с обычными 3- или 5-контактными механическими переключателями MX-типа, так и с магнитными переключателями благодаря технологии TMR.
Реализовано это достаточно интересно. Клавиатура способна различать, какие именно переключатели установлены в каждом конкретном разъеме, и автоматически переключаться между механическим и магнитным режимами без вмешательства пользователя.
Это полноразмерная клавиатура с батареей ёмкостью 4000 мАч, колпачками из PBT-пластика и заводской шумоизоляцией. Она имеет частоту опроса 8 кГц и предлагает регулируемое расстояние срабатывания от 0,1 мм до 3,5 мм с шагом 0,1 мм.
Кампания на Kickstarter уже успешна. При запрошенных 30 000 долларов уже собрано почти 170 000. За клавиатуру в рамках кампании просят от 152 долларов.
Комментарии