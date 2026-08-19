Windows 11 наконец-то научилась запрещать работу микрофона или камеры в каждом конкретном приложении. Но пока только в сборке для инсайдеров
В Insider 26340.9212
В Windows 11 появилась возможность ограничивать доступ к микрофону и камере для каждого конкретного приложения. Эту функцию обнаружили в сборке Insider 26340.9212, и пока неизвестно, когда функция появится в стабильной сборке.
Сейчас Windows 11 имеет лишь общие настройки конфиденциальности, связанные с микрофоном, камерой и местоположением. В сборке для инсайдеров всё это можно настраивать для определённого выбранного приложения отдельно.
Это удобно, когда нужно пользоваться какими-то программами для общения, но при этом нет желания давать разрешения для браузеров.
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