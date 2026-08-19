Около 300 разных карт памяти, 133 ПБ данных и 4,6 млн циклов перезаписи. Энтузиаст проводит многолетнее тестирование карт microSD

Уже есть промежуточные итоги

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Технологический энтузиаст Мэтт Коул три года назад запустил долгосрочный проект по тестированию карт microSD на живучесть. И теперь он поделился первыми данными.

В общей сложности автор располагает 351 картой памяти от 52 разных производителей. Из них 163 карты произведены известными брендами, 91 выпущена малоизвестными брендами, а ещё 30 карт являются подделками на брендовые модели.

Из всех карт 177 уже протестированы до полного выхода из строя, перехода в режим только для чтения или сбоя проверки более половины секторов на карте. Еще 107 карт тестируются, а 67 ждут, пока освободятся кардридеры.

Фото mikaey00 (Reddit)

Суммарно на уже протестированные карты за всё время тестов было записано 133 ПБ данных и выполнено более 4,6 млн циклов записи-проверки-стирания.

Подробный отчёт можно найти на сайте автора или на странице Reddit. Там описаны модели, статистика не только по отказам, но и по появлению первых ошибок, и так далее.

Если же упростить и взять за ориентир показатель количества циклов чтения записи до выхода из строя, то в лидерах в первую очередь карты SanDisk и Lexar, хотя при этом есть карты первого бренда, которые вышли из строя в разы быстрее.

Автор также разделил карты на три категории: потребительские, профессиональные и промышленные. В среднем первые выдерживают около 10 000 циклов перезаписи, вторые держатся около 14 000 циклов, а вот промышленные сразу на порядок выносливее и держатся в среднем около 122 000 циклов. Но тут у автора маленькая выборка, так как такие карты очень дорогие.

Среди в среднем лучших автор выделяет карты Kingston, PNY, Delkin, Lexar, Samsung, TeamGroup, Transcend, SanDisk. В число худших попали Adata, Gigastone, Micro Center, Silicon Power, Integral. При этом среди карт SanDisk и Kingston также попадались плохие экземпляры.

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