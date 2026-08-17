Росатом поставил свежее ядерное топливо для плавучей АЭС

Топливный дивизион Росатом» поставил в город Певек на Чукотке свежее ядерное топливо для реакторной установки №1 плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». В составе ПАТЭС – две реакторных установки «ледокольного» типа КЛТ-40С.

Фото: газета «Страна Росатом»

В Росатоме рассказали, что на таких реакторах замена ядерного топлива происходит не как на стандартных наземных атомных энергоблоках — один раз в 12-18 месяцев, причём проводится лишь частичная замена. На ПАТЭС раз в несколько лет выполняют полную выгрузку всей активной зоны реактора и полную загрузку свежего топлива.

Перегрузка топлива на реакторе №1 впервые состоялась в конце 2023 года, а на реакторе № 2 – в 2024 году. Следующая перегрузка топлива на втором реакторе ПАТЭС запланирована на 2027 год. ПАТЭС «Академик Ломоносов» – единственный в мире действующий плавучий энергоблок с ядерной энергетической установкой. Общая мощность, выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 76 МВт.

Сейчас ПАТЭС замещает выбывающие мощности Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Также она осуществляет энергоснабжение горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке. В настоящее время на стадии строительства находятся плавучие энергоблоки для электроснабжения одного из крупнейших российских проектов в сфере цветных металлов, заявили в Росатоме.