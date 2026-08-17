Nissan Qashqai e-Power проехал 1980 км на одном баке и установил рекорд Гиннеса

Nissan Qashqai e-Power проехал 1980 км на одном баке бензина, установив рекорд Гиннеса для самого длинного маршрута, пройденного автомобилем с последовательной гибридной силовой установкой без возможности внешней зарядки. Заезд прошёл в Колумбии — автомобиль стартовал на улицах Боготы и добрался до Карибского побережья под независимым контролем. Средний расход составил 85 миль на галлон США, или около 2,8 л на 100 км.

Главная особенность e-Power в том, что колёса автомобиля всегда вращает электромотор, а бензиновый двигатель механически с ними не связан. 1,5-литровый турбированный 3-цилиндровый ДВС работает как бортовой генератор: он вырабатывает электричество для тягового электромотора и небольшой батареи ёмкостью 2,1 кВт·ч. Подключать автомобиль к зарядной станции не требуется. Такое устройство позволяет двигателю работать в режимах, где он эффективнее преобразует топливо в электричество, тогда как тяга и характер движения остаются электрическими — с мгновенным откликом и рекуперативным торможением.

При этом рекордный маршрут имел важную особенность: Qashqai начал движение примерно на высоте 2600 м в горах и закончил его на уровне моря. Долгие спуски позволяли системе рекуперации преобразовывать часть энергии движения автомобиля в электричество и возвращать её в батарею.

Фото: Nissan

Nissan делает ставку на эту архитектуру перед выходом технологии на американский рынок. Аналогичная силовая установка появится в США на Nissan Rogue Hybrid 2027 модельного года. Для американской версии компания использует специальный турбированный двигатель с изменяемой степенью сжатия, рассчитанный на эффективную выработку электричества при высоких скоростях движения по автомагистралям. Ожидаемый реальный расход должен составить менее 5,9 л/100 км.

Изменяемая степень сжатия позволяет двигателю работать в разных режимах: при небольшой нагрузке система использует степень сжатия 14:1 для максимальной топливной эффективности, а при высоком спросе на электричество переходит к 8:1 и подключает турбонаддув. Электроника также управляет звуком двигателя: обороты синхронизируются со скоростью автомобиля, чтобы устранить характерный для последовательных гибридов эффект, когда двигатель-генератор резко меняет обороты в зависимости от нагрузки.

Похожие последовательные или комбинированные схемы используют Honda в системе e:HEV, Mazda в MX-30 R-EV и Ram в Ramcharger. Отличие Nissan заключается в сочетании постоянного электрического привода колёс, двигателя с изменяемой степенью сжатия и программного управления его работой и звуком. Энергия для движения поступает от бензинового двигателя-генератора, а батарея лишь накапливает и отдаёт её в нужный момент. Именно такую концепцию Nissan теперь собирается предложить американским покупателям в Rogue Hybrid, где компания рассчитывает совместить привычную для электромобилей тягу с возможностью проезжать большие расстояния без остановок для зарядки.