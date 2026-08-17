Представлен умный аквариум Xiaomi: кормит рыб, фильтрует воду, выдерживает кота и работает от внешнего аккумулятора

Mijia Smart Fish Tank 2 Pro получил ИИ-управление, экран 1,47 дюйма, автоматическую кормушку и систему очистки с несколькими уровнями фильтрации

Xiaomi расширила экосистему умного дома новым устройством — аквариумом Mijia Smart Fish Tank 2 Pro. Новинка создана для тех, кто хочет содержать рыб с минимальным уходом: она автоматически кормит питомцев, контролирует состояние воды и управляет системой фильтрации.

Главной особенностью стала продвинутая система циркуляции воды. Поток проходит через несколько уровней фильтрующих элементов, где постепенно удаляются загрязнения. Биофильтр получил U-образный канал, позволяющий полезным бактериям дольше взаимодействовать с водой, а многослойные фильтры задерживают остатки корма и отходы.

В аквариуме установлен насос с бесщёточным двигателем и интеллектуальный порт расширения мощностью 5 Вт для подключения дополнительных аксессуаров — например, УФ-лампы или нагревателя.

Конструкция, судя по официальному фото, выдерживает кота Источник изображения: Xiaomi/gizmochina

На корпусе расположен цветной LCD-экран диагональю 1,47 дюйма, который показывает температуру воды, состояние оборудования и предупреждения. Автоматическая кормушка поддерживает ручной и умный режимы, а через приложение Mi Home можно удалённо кормить рыб, регулировать насос и контролировать параметры воды.

Система также поддерживает голосовое управление через Xiao Ai и автоматически отключает оборудование при открытии крышки. Предусмотрены прозрачное стекло, защита от выпрыгивания рыб, вентиляция против запотевания и возможность работы от USB-пауэрбанка при отключении электричества.

Цена Xiaomi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro на старте составляет 599 юаней по предварительному заказу. Продажи через краудфандинг начнутся в Китае 24 августа.