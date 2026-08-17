Шведская компания Helios спланировала дата-центр на 500 МВт в Финляндии: 80 гектаров, солнечная станция и подстанция Fingrid

Строительство может начаться в 2027 году

Шведская энергетическая компания Helios Nordic Energy Finland Oy подала зонировочную инициативу на строительство дата-центра в центральной Финляндии. Участок — более 80 гектаров рядом с подстанцией Fingrid Alapitkä, примерно в 450 км к северу от Хельсинки.

Потенциальная мощность будущего дата-центра — до 500 МВт, хотя предыдущее одобрение было выдано лишь на 80–100 МВт. Муниципальный совет обсудит новое зонирование в августе 2026 года.

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Параллельно Helios построит в этом же районе солнечную электростанцию. Мэр Лапинлахти Хенри Руотсалайнен прогнозирует сотни рабочих мест на этапе строительства и более ста постоянных.

Helios, основанная в 2019 году и с 2024 года принадлежащая французской VINCI Group, уже планирует второй дата-центр в Исалми (Восточная Финляндия).