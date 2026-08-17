Старенькая карта, зато теперь с 20 ГБ памяти. Китайские умельцы наполнили рынок подержанными и модифицированными GeForce RTX 3080 20GB

Недавно мы писали о том, что японский ретейлер вернул в продажу GeForce RTX 3080 Ti, пусть и бывшие в употреблении. Теперь вот китайские продавцы начали наполнять платформы объявлениями о продаже RTX 3080, причём не обычных, а модифицированных с удвоенным объёмом памяти.

В последнее время появилось немало объявлений о продаже RTX 3080 20GB по цене около 445 долларов. Само собой, это тоже вовсе не новые карты, да и допайка памяти происходит совсем не на мощностях производителей видеокарт. Зато памяти точно не будет мало.

Фото Videocardz

На фоне активно дорожающих карт RTX 50, такие предложения, видимо, имеют спрос. Что касается производительности, та же RTX 3080 в своём обычном варианте легко обходит RTX 5060 Ti 16GB, и чем выше разрешение, тем больше разрыв. А дополнительные 10 ГБ памяти точно позволят избежать ситуации, когда игра упрётся именно в недостаток памяти, а не в возможности GPU.

Фото Videocardz

С другой стороны, это подержанные карты, прошедшие модификацию в неизвестных условиях и лишённые полноценной гарантии.