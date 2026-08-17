В России будут делать блоки питания для серверов и электронику для автомобилей — стартует новое масштабное производство

«Элемент» готовит в Москве завод электроники на 100 тыс. изделий в год

ГК «Элемент» готовит в Москве новое серийное производство электронной аппаратуры мощностью более 100 тыс. изделий в год. На предприятии планируется выпускать силовую электронику, компоненты вычислительной и телекоммуникационной техники, серверные блоки питания и автомобильные электронные модули. О переходе проекта в активную стадию сообщает CNews, обративший внимание на массовый набор сотрудников для новой площадки. «Элемент-Технологии» ищет операторов линий поверхностного монтажа, специалистов автоматической оптической инспекции, сборщиков, техников и сотрудников складской инфраструктуры.

Завод разместят на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде. В вакансиях прямо говорится о запуске предприятия по серийному производству модулей и блоков силовой электроники, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и другой электронной продукции.

Выйти на проектную мощность более 100 тыс. изделий в год предприятие должно к 2027 году. Одним из ключевых направлений станет силовая электроника, в том числе модули для зарядной инфраструктуры электротранспорта. Кроме того, завод будет выпускать блоки питания для серверного оборудования.

Еще одно направление — автомобильная электроника. «Элемент-Технологии» уже развивает контрактное производство электронных модулей для автомобилей, поэтому новая площадка может использоваться для расширения этого бизнеса.

При производстве планируется применять российскую электронную компонентную базу, в том числе продукцию других предприятий ГК «Элемент». Таким образом, холдинг сможет выстроить частично вертикально интегрированную цепочку — от выпуска отдельных компонентов до сборки готовых электронных блоков.

Новая площадка потенциально позволит сократить зависимость российских компаний от импортных электронных блоков. Сегодня значительная часть зарубежной электроники попадает в Россию уже в составе готовых модулей. Перенос их производства и сборки в страну позволит постепенно заменять отдельные импортные компоненты отечественными аналогами по мере их появления.

ГК «Элемент» была создана в 2019 году на базе микроэлектронных активов АФК «Система» и «Ростеха». Холдинг объединяет предприятия, выпускающие интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, электронные модули, корпуса микросхем и готовую радиоэлектронную аппаратуру.