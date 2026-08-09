Японский ритейлер вернул в продажу GeForce RTX 3080 Ti, которая примерно равна RTX 5070. OLIOSPEC начал продажу подержанных комплектующих

Пока сама Nvidia возвращает на рынок GeForce RTX 3060, японский ритейлер OLIOSPEC решил вернуть заметно более мощную модель и начал продавать RTX 3080 Ti.

Пока лишь модель Zotac Trinity, за которую просят около 405 долларов. Правда, если RTX 3060 вернулась на рынок полноценно, то в этом случае речь идёт о продаже подержанных карт.

Фото OLIOSPEC

И дело тут не только в одной модели. Ритейлер в целом объявил о том, что начинает продавать подержанное компьютерное оборудование, так что, видимо, выбор вскоре станет заметно больше. На фоне недавних новостей о резком подорожании новых карт можно предположить, что таким образом компании будут пытаться сохранить хоть какие-то продажи.

Что касается RTX 3080 Ti, от обычной RTX 3080 она отличается и большим количеством ядер CUDA, и дополнительными 2 ГБ памяти, и более широкой шиной. Производительность такой модели сегодня в среднем примерно сопоставима с RTX 5070, но при этом у старенькой карты нет поддержки генерации кадров, а потребление энергии намного выше.