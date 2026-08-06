Ожидаются перебои с поставками GeForce RTX 50. Японский ритейлер предупредил о росте цен и нестабильных поставках

Как минимум для RTX 5080 и 5070 Ti

Похоже, новости о грядущем подорожании видеокарт на фоне того, что цены уже снова поползли вверх, провоцируют повышенный спрос. Как минимум японский ритейлер Sofmap сообщает именно об этом.

Компания сообщает о росте спроса, а заодно предупреждает о возможных перебоях с доступностью.

Фото Videocardz

С тех пор, как вышли вчерашние новости, видеокарты GeForce пользуются огромным спросом. RTX 5070 уже перевалила за 110 тысяч йен, а 5070Ti и 5080 не только растут в цене, но и с поставками в будущем всё нестабильно, но всё равно тем, кто действительно хочет, лучше поторопиться

Напомним, на днях появились новости о подорожании видеокарт в исполнении Gigabyte на 20-40%.