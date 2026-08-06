Никакой Windows и никаких процессоров AMD или Intel. Huawei представила обновлённый ноутбук MateBook Pro на Kirin X90 Plus

Компания Huawei не только представила очень тонкий и автономный ноутбук MateBook Pro S, но также выпустила в продажу обновлённый MateBook Pro.

Новинка тоже лёгкий, хотя уже и не столь впечатляюще. При наличии 14-дюймового дисплея масса составляет 970 г. Сердцем служит собственный процессор компании Kirin X90 Plus.

Фото Huawei

Ноутбук предлагает 24 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ в базовой версии при цене около 1480 долларов. Будут версии и с большим объёмом памяти. Кроме процессора собственного производства имеется ещё и собственная ОС. Вместо Windows или Linux новинка работает на HarmonyOS 6.1.

Фото Huawei

Что касается остального, дисплей OLED имеет разрешение 3120 х 2080 пикселей и есть аккумулятор ёмкостью 70 Втч.