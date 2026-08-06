Gigabyte буквально замуровала пожароопасный разъём питания 12VHPWR в алюминиевый блок в своих новых видеокартах GeForce RTX 50 Infinity

Компания Gigabyte, похоже, решила опробовать новый метод борьбы с пожароопасным разъёмом питания 12VHPWR. Фотографии некоторых карт новой линейки Infinity показали, что производитель буквально замуровал разъём в крупный блок алюминия, который является частью системы охлаждения.

Понятно, что это призвано снизить нагрев самого разъёма, хотя неясно, достаточно ли этого в критических ситуациях. Авторы PC Games Hardware, которые готовят обзор новинок, пообещали это проверить.

Фото PC Games Hardware

Но это не всё. Сам разъём питания Gigabyte тоже решила вынести отдельно. Он не распаян на основной печатной плате, а размещён на отдельной маленькой, соединённой с основной кабелем. Это даёт важное преимущество, так как в случае термического повреждения разъёма сама плата видеокарты почти наверняка не пострадает.

Фото PC Games Hardware

Любопытно, что у старшей модели RTX 5090 Infinity таких особенностей нет, хотя именно эта карта потребляет колоссальные 550-600 Вт под нагрузкой и сгорает чаще других в актуальной линейке.